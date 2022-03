Inter-Fiorentina, Inzaghi in difesa vuole affidarsi ad un talismano nerazzurro

Il tecnico dovrà fare ancora a meno di Stefan De Vrij dopo la gara col Torino della settimana scorsa

Stefan De Vrij salterà anche Inter-Fiorentina del prossimo turno di campionato. Tegola quindi non da poco per Inzaghi. Il tecnico punta a registrare al meglio la difesa per sopperire all'assenza dell'olandese e tornare al clean sheet in un match molto importante per il cammino nerazzurro.