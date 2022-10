Inter, vittoria fondamentale a Firenze. “Inzaghi temeva tanto la partita e infatti…”

"«Con questa vittoria abbiamo lanciato un segnale importante». Simone Inzaghi temeva molto la gara di Firenze e aveva ragione, ma dopo essere riuscito a portarsi via i tre punti al 95’ non può che essere al settimo cielo. Esausto, sfinito, ma felice. Perché questa vittoria ha un valore pazzesco, per come è arrivata, per come è stata conquistata, dopo aver rischiato di gettarla alle ortiche"