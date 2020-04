Inter, anche la Fiorentina su Kumbulla. Da Firenze: “Viola, c’è un non trascurabile vantaggio”

L’Inter ha scelto: è Marash Kumbulla, centrale classe 2000 del Verona, il difensore del futuro. Come si legge su La Nazione, però, i nerazzurri non sono gli unici sul talentuoso difensore. La Fiorentina, infatti, potrebbe inserirsi con forza nell’affare: “La concorrenza (forte) già c’era e quasi sicuramente si ripresenterà accanto alla trattativa della Fiorentina. Un non trascurabile vantaggio per la società viola potrebbe arrivare proprio alla chiusura dell’ affare Amrabat. Affare che ha permesso ai gialloblù di portare in cassaforte una cifra importante. Il prezzo di Kumbulla però rimane da top player: 20 milioni”.