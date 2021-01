Inter, chiesta la modifica della data della partita contro la Fiorentina: no della Lega

Fiorentina-Inter si giocherà regolarmente venerdì 5 febbraio alle ore 20:45: la dirigenza nerazzurra ha provato a chiedere un cambio data, complici anche le due semifinali di Coppa Italia in programma contro la Juventus, ma la Lega Calcio ha detto no. Così scrive Tuttosport:

“L’Inter ha tentato un sondaggio con la Lega Serie A per verificare la possibilità di modificare il calendario della seconda giornata di ritorno che prevede l’anticipo della partita dei nerazzurri a Firenze alle 20.45 di venerdì 5 febbraio. Una collocazione che farà scendere in campo la squadra di Antonio Conte con un giorno di riposo in meno rispetto alla Juventus (in casa con la Roma sabato alle 18), avversari martedì 2 febbraio della semifinale di andata di Coppa Italia.

Non ci sono margini per effettuare una modifica, perché questo rappresenterebbe un precedente pericoloso: un cambiamento di questo tipo aprirebbe la strada a ogni genere di richiesta legata al passaggio del turno di ogni squadra in Coppa Italia o nelle competizioni europee. E anche in casa Inter qualcuno non considera uno svantaggio avere, al contrario, un giorno di riposo in più della Juventus in vista della semifinale di ritorno“.