Sconcerti: “Lautaro senza rigori come CR7. Inter con fisico e abitudine, squadra migliore”

L’analisi dell’ultima giornata di campionato di Mario Sconcerti parte dalle partite giocate da Milan, Inter e Juventus. Nel complesso, il giornalista ritiene i nerazzurri la squadra migliore del lotto:

“… Inter all’ottava vittoria consecutiva, di Lautaro che senza rigori avrebbe segnato quasi quanto Ronaldo e di un Milan che non solo riesce con eleganza a dimenticare Ibrahimovic ma anche Bennacer, Hernandez e Saelemaekers. Ma il Milan ci crede. Ha un entusiasmo che diventa continuità (…). L’Inter non la cerca nemmeno, va via di fisico e abitudine avendo nel cumulo la squadra migliore. Il Milan è un bravo ragazzo, fa sempre la cosa giusta, non cerca il peccato, rispetta l’avversario (…)“.

(Fonte: Corriere della Sera)