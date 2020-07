La Stampa – Messi, l’Inter non può. Un indizio arriva dal passaggio a Fitch fatto perché…

Messi è un investimento troppo grande per l’Inter e La Stampa lo dice senza troppi giri di parole. “I nerazzurri hanno paletti di ingaggio molto più bassi e non possono lasciarsi andare a spese faraoniche“, scrive il quotidiano torinese. Un indizio arriva dall’ultima notizia ‘economica’ in chiave nerazzurra: “Il club è stato appena costretto a cambiare l’agenzia di rating da Standard & Poor’s a Fitch per annullare un declassamento. Una mossa indispensabile perché i nerazzurri hanno dovuto ampliare di 75 milioni il ricorso ai mercati finanziari, al di là del bond di 300 milioni emesso tre anni fa“.

Giudizi troppo severi sul rating avrebbero portato a pagare interessi più alti. “Fitch obbliga a realizzare almeno 30 milioni di plusvalenze ogni anno. E i risultati dei primi nove mesi di bilancio 2019-20 non sono esaltanti. Le entrate sono calate di 30.5 milioni, i costi saliti di 73 milioni. C’è una partita delicata anche lontano dal campo“, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: La Stampa)