GdS – Inter, quale formazione con l’Empoli? Oggi Inzaghi si è limitato a…

Gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport dopo l'allenamento odierno dei nerazzurri verso il match di domani

Dubbi di formazione in ogni reparto per Simone Inzaghi, che solo nelle prossime ore sceglierà l’undici dell’Inter per la sfida con l’Empoli. Possibili cambi dalla difesa all’attacco visti i tanti impegni ravvicinati, ma oggi non sono scattate le vere prove di formazione, come svelato da Gazzetta.it: “L'Inter parte per il ritiro in Toscana con un Correa e un Vidal in più nel motore. Assenti contro la Juve, i due sudamericani sono tornati in gruppo (il Tucu già da ieri) e fanno parte della lista dei convocati. Difficile però capire cosa ha in testa lo squalificato Inzaghi (in panchina ci sarà il vice Farris), che anche nella seduta odierna non ha provato nulla, limitandosi a mischiare le carte con esercitazioni a coppie. Come di consueto, qualcosa in più si capirà domattina, dopo la rifinitura che verrà svolta a Coverciano”, si legge.