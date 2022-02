Libero – Inter, con la Roma fotocopia del derby. Giallorossi meno carismatici del Milan

Sotto la lente di ingrandimento del quotidiano c'è la partita dopo il gol di Dzeko: il raddoppio che non arriva e avversari in cattedra

Il quotidiano Libero racconta la sfida del Meazza contro la Roma come di una vittoria di un'Inter non perfetta. Passata subito in vantaggio, la squadra nerazzurra ha cercato per tutto il primo tempo di consolidare la sua vittoria ma il gol di Sanchez è arrivato solo dopo aver concesso ai giallorossi spazio e modo di diventare pericolosi. "Come nella stracittadina, i nerazzurri consolidano il vantaggio con un gioco avvolgente e ritmico. Peccato per Inzaghi che questo gioco duri, come nel derby, solo un tempo: la sfida alla Roma pare una fotocopia di quella al Milan, solo che la squadra giallorossa non è solida e carismatica come il Milan. La squadra di Mourinho fa l’Internella ripresa. Poi Sanchez, la cui prestazione è da penna rossa fino alla metà della ripresa, cioè nel miglior momento della Roma, quando scaglia un destro che toglie le ragnatele all’incrocio", si legge sul quotidiano.