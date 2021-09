GdS – L’Inter si scopre fragile: primo campanello d’allarme per Inzaghi

I nerazzurri si fanno rimontare due volte dai blucerchiati: nella scorsa stagione è successo solamente tre volte

Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport sul pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Inter si pone l'accento sulla fragilità difensiva mostrata dai nerazzurri: "L'Inter scopre all'improvviso una fragilità che lascia spazio agli avversari. E no che non è un'abitudine. E sì che qui occorrono alcuni aggiustamenti, a maggior ragione se alla prossima porta a bussare sarà il Real Madrid e il livello inevitabilmente si alzerà".

"Mettere nel congelatore le speranze altrui: questo l'Inter aveva imparato a farlo, un mix tra fame, ossessione e abitudini tattiche consolidate, e che invece oggi stanno cambiando. C'è un numero che la dice tutta: in tutto lo scorso campionato l'Inter è passata in vantaggio 31 volte e in 28 è riuscita poi a vincere. Ergo: solo tre rimonte subite, contro Roma, Lazio e Atalanta. È per questo che, se non è un allarme la doppia rimonta subita ieri dalla Sampdoria, c'è di sicuro un piccolo campanello che suona in lontananza e che non sarebbe corretto ignorare".