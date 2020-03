Non solo Evan N’Dicka: l’Inter avrebbe messo nel mirino un altro talento dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di Filip Kostic, esterno mancino classe ’92 affermatosi nelle ultime due stagioni come laterale a tutta fascia. Un giocatore che abbina qualità e quantità che, secondo Tuttosport, sarebbe seguito da tempo dagli scout nerazzurri: “Gli osservatori dell’Inter da un po’ sono di casa a Francoforte perché lì gioca pure Filip Kostic come esterno mancino a tutta fascia“.