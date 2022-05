Inter, Frattesi per Inzaghi: nerazzurri favoriti, Juve e Napoli inseguono

Secondo i bookmakers, il centrocampista della Nazionale è tra i nomi caldi in entrata per l'Inter di Inzaghi

Davide Frattesi, nell’anno del suo esordio in Serie A, si è imposto come uno dei giovani più interessanti dell’intero panorama nazionale. Le sue capacità d’inserimento, infatti, hanno suscitato l’interesse di diverse big italiane, soprattutto quello dell’Inter di Simone Inzaghi, a caccia di rinforzi in mezzo al campo. Secondo gli esperti di Snai il passaggio del centrocampista del Sassuolo in nerazzurro durante il calciomercato estivo si gioca a 2,50, in netto vantaggio su un trio formato da Juventus, Roma e Napoli, tutte offerte a 7,50. Più attardati i campioni d’Italia del Milan a 15, mentre sale a 25 un possibile approdo tra Atalanta e Fiorentina con la Lazio di mister Sarri, fissata a 50, come ultima opzione, per il ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile biancoceleste.