Oggi torneranno ad Appiano Gentile alcuni nazionali, tra cui gli azzurri. In grande condizione, dopo i due gol messi a segno, Frattesi reclama spazio e Inzaghi, visti i tanti impegni, è intenzionato ad accontentarlo. Chi gli lascerà il posto?

Secondo La Gazzetta dello Sport "Se il ruolo in cui è stato più usato è quello della mezzala sinistra, come sostituto di Mkhitaryan, Frattesi può pure prendere il posto di Barella sul centrodestra. Meno palleggio rispetto agli altri due, ma con i movimenti in verticale (e ad alta intensità) è devastante".