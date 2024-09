Marinozzi: “Frattesi gioca poco nell’Inter? Scelta giusta per un motivo”

"Nel centrocampo dell'Inter tutti sanno far tutto e molto bene. E' stata la ricetta giusta dopo la partenza di Brozovic. Frattesi? Il minutaggio limitato per me è giusto, perché i tre che sono davanti sono di un livello superiore e sanno fare tutto bene. Frattesi sa inserirsi alla grande e entrare bene in partita, poi deve migliorare nelle scelte. Il ragazzo comunque è molto intelligente, sa in cosa deve migliorare e sono certo aumenterà il suo minutaggio"