Inter, frenata Digne. L’Everton non apre al prestito con diritto: si guarda altrove

L'esterno francese era l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra dell'Inter, ma non c'è l'apertura del club inglese

"Il nome che mette d’accordo tutti è quello del francese Lucas Digne, ex Roma, terzino mancino con esperienza internazionale e buona conoscenza anche del nostro campionato. L’Inter monitora la situazione, ma al momento non ha intenzione di fare investimenti onerosi: la formula preferita resta il prestito, magari con diritto di riscatto e non certo con l’obbligo. Così i primi approcci con l’Everton non hanno portato a nulla di buono: Digne è in uscita dal club inglese dopo aver praticamente rotto con Rafa Benitez, che non lo convoca più da inizio dicembre. Marotta e Ausilio allora si sono fatti avanti, pronti a cogliere l’ennesima opportunità di mercato. Ma l’Everton al momento non ci sente: il no al prestito è deciso, almeno per il momento. Ma siamo soltanto a inizio gennaio, l’Inter – che nel frattempo ha già ottenuto il gradimento del giocatore al trasferimento – attende con fiducia, ma non potrà farlo a lungo. Oggi la strada per Digne è bloccata e dunque la società ha già cominciato a guardarsi intorno", riporta La Gazzetta dello Sport.