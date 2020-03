CdS – Inter, con la Juve più fresca o arrugginita? Rispetto alla Juve…

Dovrebbe arrivare nelle prossime ore l’annuncio sul recupero di Juve-Inter. Conte lo attende prima possibile per programmare il lavoro da svolgere. Spiega il Corriere dello Sport: “A meno di nuovi ribaltoni, ieri il calendario nerazzurro ha preso forma e la prossima partita sarà contro la Juventus. Oggi sarà annunciato che la gara si svolgerà domenica e dunque Conte avrà tre giorni (e qualche ora) per riprendere in mano e approfondire il lavoro che aveva svolto la scorsa settimana, quando il derby d’Italia era in calendario l’1 marzo. Verrà riprogrammato domenica e lui lo affronterà con una formazione che è decisamente più arrugginita rispetto a quella di Sarri e soprattutto con una grande pressione addosso perché, pur con due incontri di A da recuperare, ha un distacco di 8 punti rispetto alla Lazio e di 6 dai bianconeri. Perdere a Torino vorrebbe dire compromettere la corsa per il tricolore che non sarà una priorità o un obbligo, ma che comunque Conte finora ha portato avanti e tenuto viva”.

Sono diversi i giocatori che non scendono in campo da tempo: “L’Inter ha giocato l’ultima partita di campionato domenica 16 febbraio all’Olimpico contro la Lazio e dopo allora ha disputato solo 2 incontri di Europa League, peraltro lasciando fuori molti dei titolari. Tanto per fare qualche esempio, a parte Handanovic che ha avuto la possibilità di recuperare con calma dalla frattura al mignolo della mano sinistra, negli ultimi 18 giorni De Vrij, Skriniar, Candreva e Young non hanno mai giocato, ma anche Brozovic è stato in campo appena un tempo. Si sono allenati regolarmente, ma in quali condizioni si presenteranno alla ripresa del campionato? Più freschi o più arrugginiti?”.