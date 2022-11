SM – L’Inter ha fretta per Thuram: Ausilio vuole convincerlo subito perché…

Marcus Thuram è in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter per il futuro prossimo. Ausilio, volato in Qatar per incontrare il suo entourage, spera di bloccarlo in fretta. Ne parlano anche a Sport Mediaset: "Non è facile, Ausilio è al lavoro, ma c’è da convincere il giocatore che vuole arrivare al termine del suo contratto per poi decidere con calma, attendendo anche magari l’affondo del Bayern. L’Inter non vuole aspettare, spera di convincerlo subito, anticipando la concorrenza. I nerazzurri però devono fare spazio e ricavare circa 10 milioni".