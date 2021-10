Inter frustrata e furibonda: meritava la vittoria, ma 1 punto fra Lazio e Juve

I nerazzurri vengono fermati sul pareggio dai bianconeri dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Dzeko

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri, passati in vantaggio nel primo tempo con Dzeko, vengono raggiunti solamente nel finale da un rigore molto contestato trasformato da Dybala. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Penalty decisivo, come a maggio: quello su Cuadrado non c'era, questo c'è, pur scovato con la lente dell'entomologo. La Juve rallenta, dopo quattro vittorie e resta a -10 dalla vetta, ma allunga la striscia positiva. Inter frustrata e furibonda (Inzaghi espulso). Per la logica di campo, avrebbe meritato la vittoria. Ha giocato di più e meglio. Da due partite pesanti, che a un certo punto aveva in pugno (Lazio, Juve), ha ricavato un solo punto. E non solo per colpa del fato".