CorSera – L’Inter tenta la fuga. A Parma il peggiore all’intervallo…

L'analisi del quotidiano a proposito della vittoria dei nerazzurri di Conte al Tardini nel posticipo del turno infrasettimanale

Il Corriere della Sera in edicola oggi torna su Parma-Inter di ieri sera. Vittoria importantissima per la squadra di Antonio Conte: "Sei vittorie consecutive e sei punti di vantaggio sul Milan. L’Inter non spreca l’occasione e tenta la fuga scudetto. La vittoria sul Parma è nel segno di Sanchez, il peggiore sino all’intervallo, ma capace di esaltarsi nel primo quarto d’ora della ripresa con una doppietta che manda a gambe all’aria i progetti degli emiliani. La serata però non scorre liscia come si poteva immaginare. L’Inter non riesce a saltare subito addosso alla partita. Soffre nel primo tempo e anche alla fine. Mancano precisione e rapidità e il recupero palla è complicato. Ma la capolista sa soffrire, aspettare e colpire al momento giusto. Una squadra matura".