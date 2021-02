Inter furiosa con Paratici. Repubblica: “Voce clamorosa non confermata su Barella”

A Milano circola una voce secondo la quale il ds avrebbe più volte provato a convincere Barella ad andare alla Juventus

Restano e resteranno ancora per giorni le scorie degli scontri durante la sfida di martedì sera tra Juventus e Inter. Anche Repubblica torna sui fatti dello Stadium, andando anche su un'indiscrezione clamorosa lanciata ieri da Maurizio Pistocchi: "Nell’intervallo ci sarebbe stata una lite tra Oriali e Paratici. Con l’interista che avrebbe intimato al collega di girare alla larga dai suoi giocatori e lo juventino che l’avrebbe minacciato: «Stai buono, sennò è la volta che ti picchio». Qui c’è un retroscena. A Milano circola una voce, non confermata, secondo cui la dirigenza interista sia infuriata con Paratici perché costui avrebbe più volte provato a convincere Barella a mollare l’Inter per la Juve", si legge.