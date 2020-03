Stefano Sensi sembra destinato ad essere riscattato dall’Inter a fine stagione. I nerazzurri dovrebbero prelevarlo definitivamente dal Sassuolo, come spiega la Gazzetta dello Sport, per un motivo: “La migliore espressione dell’Inter si è avuta con l’ex Sassuolo in campo. Ha subito diversi infortuni, ma la fiducia di Conte è intatta”.