Inter, Gagliardini spietato col Genoa: numeri incredibili dall’esordio in Serie A

Simone Inzaghi potrebbe decidere di gettarlo nella mischia a gara in corso per consolidare statistiche molto positive

È Roberto Gagliardini il giocatore della rosa dell'Inter che ha segnato più gol al Genoa con la maglia nerazzurra. Il centrocampista non dovrebbe partire dal primo minuto, ma Inzaghi sa di avere a disposizione un talismano importante. Si legge infatti sul sito dell'Inter: "Il Club ligure è la sua vittima preferita: cinque reti in Serie A. Il centrocampista italiano ha realizzato entrambe le sue doppiette nel massimo campionato contro il Grifone (novembre 2018 e aprile 2019) e ha anche esordito in Serie A contro il Genoa: nel maggio 2016 al Ferraris con la maglia dell’Atalanta".