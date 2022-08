Cds – Inter, Gagliardini storia a parte: scelta sbagliata come principio. Come può…

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza l'Inter dopo le prime tre giornate di campionato. Dopo le vittorie contro Lecce e Spezia, la squadra di Inzaghi è caduta all'Olimpico contro la Lazio. "Una fatica immane per battere il Lecce all’ultimo istante, poi una passeggiata con lo Spezia e alla terza giornata il tonfo dell’Olimpico contro la Lazio, dove gli errori del tecnico si sono sommati alle scadenti prestazioni di giocatori come Lukaku. Gagliardini è una storia a parte e riguarda appunto la scelta di Inzaghi: è sbagliata come principio (non è da squadra che vuole e deve vincere) e come tecnica (ma come può Gagliardini fermare Milinkovic se tutt’e due hanno la stessa condizione fisica?)".