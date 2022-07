Inter, con Skriniar-De Vrij-Bastoni una diga. Ora il mercato può separarli

"La SDB, il trio di colossi forgiato nel fuoco da Antonio Conte e usato con costanza anche da Simone Inzaghi, è stato il miglior reparto di tutto il campionato italiano nel periodo, pur vincendo solo un titolo su tre. Da quando Milan Skriniar, Stefan De Vrij e. Alessandro Bastoni si sono messi sulla stessa linea, stagione 2019-20, i nerazzurri hanno subito 103 gol totali in serie A. Molti meno delle seconde in questa speciale classifica: Juventus e Milan, che nel mentre avrebbero pure vinto uno scudetto a testa, inseguono quindici gol più indietro, a quota 118. Adesso ciò che il destino e Conte hanno unito verrà molto probabilmente separato dal mercato, che per definizione guarda i soldi e non il cuore", analizza La Gazzetta dello Sport.