TS – Inter, 12 gare in 43 giorni prima del Mondiale: l’obiettivo è uno solo

Una volta terminata la sosta per le Nazionali, l'Inter sarà attesa da un vero e proprio tour deforce dove il margine di errore sarà, per forza di cose, limitato al minimo, considerando le battute d'arresto già avute. Così scrive Tuttosport: "Un mese e mezzo da vera Inter per sfruttare poi il grande assist che arriverà dal Mondiale. Innanzitutto bisogna svoltare, ritrovare le antiche sicurezze, lasciarsi definitivamente alle spalle le scorie dello scudetto perso la scorsa stagione e ripartire, mostrando un atteggiamento differente, da Inter.

Dopodiché la squadra nerazzurra avrà davanti a sé - come molte altre rivali - 43 giorni intensi con 12 gare da non sbagliare, perché dopo tre sconfitte in sette giornate di campionato e una in due di Champions, non saranno ammessi altri passi falsi. Ci saranno otto partite di Serie A e quattro in Europa e l'obiettivo è uno: rimanere in corsa per lo scudetto e provare ad agguantare il secondo posto nel girone di Champions per tornare di nuovo negli ottavi".