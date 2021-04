Gnocchi: “Faccio fatica a trovare una squadra che giochi peggio dell’Inter”

Il noto comico è intervenuto su Radio Dee Jay nel programma di Caressa e Zazzaroni e ha parlato anche dei nerazzurri

Ospite di Radio Dee Jay, Gene Gnocchi, ha parlato del campionato italiano e si è soffermato anche sulla polemica della settimana, il gioco dell'Inter. Ma ha anche parlato del Milan e della Juventus: «Secondo me ha fatto un po' di errori. Io avrei affidato il centrocampo a Bentancur e credo abbia sbagliato lì, troppi tentennamenti ha avuto in mezzo al campo. La Juve ha calciatori buoni, Kulusevski aveva fatto sfracelli al Parma e anche Mckennie è entrato bene. Che senso ha mettere Danilo a centrocampo? Poi si sente l'assenza di Dybala».

Faccio fatica a vedere una squadra che gioca peggio dell'Inter. Poi è innegabile che faccia i risultati. Ma non credo che Conte non si renda conto di tutti i rischi che corre in una partita. Il Sassuolo poteva pareggiare e c'era anche un rigore a suo favore. Vorrei vedere una squadra che vince non perché le vanno bene in alcune situazioni. Va bene se l'Inter vince il campionato, mi sono allenato con lui anche a Bari. Ma non mi piace il gioco dell'Inter.