Inter, gennaio tra partenza col botto e Supercoppa col Milan: dove vederle in tv

Il programma di gennaio dei nerazzurri di Simone Inzaghi e dove seguire in diretta le sfide di Serie A e Supercoppa

Dieci giorni e sarà nuovamente tempo di Serie A. L'Inter è pronta a tornare in campo. I nerazzurri ripartiranno col botto: a San Siro il 4 gennaio arriva la capolista Napoli in un match che può essere determinante nella lotta scudetto.

Nel mese di gennaio, in cui l'Inter sarà impegnata in 7 gare in 24 giorni, si assegnerà anche la Supercoppa Italia, il primo trofeo stagionale, nel derby contro l'Inter.