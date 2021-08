Inter-Genoa, la Curva Nord: “Difendere con le unghie e i denti il titolo”

In vista del primo impegno ufficiale della stagione dell'Inter, i sostenitori nerazzurri hanno voluto farsi sentire

Dopo un'estate complicata, l'Inter è pronta a scendere in campo per la prima di campionato contro il Genoa. E al suo fianco ci saranno i tifosi nerazzurri e la Curva Nord. Questo il messaggio mandato dalla Curva in vista dell'inizio della stagione: