Inter-Genoa, partita non scontata. Di fronte le formazioni con meno sconfitte nelle ultime 10 gare

Si affrontano oggi a San Siro le due squadre più in forma del campionato: l'Inter di Conte prima e il Genoa risorto con Ballardini

Come sottolinea Libero: "Capolista contro dodicesima, eppure partita per nulla scontata. Inter-Genoa è tutta da seguire visto che si tratta di due fra le formazioni più in forma del momento. Solidità e pericolosità, Inter e Genoa sono le due formazioni che hanno subito meno sconfitte nelle ultime 10 gare di campionato (una). Il Grifone fa addirittura di più: nell’anno solare 2021 vanta la miglior difesa del torneo insieme alla Juventus, solo sei reti subite (contro le sette della pur blindata Inter). Al Meazza Conte schiererà probabilmente Darmian per sopperire all’assenza di Hakimi (squalificato), per Ballardini il ballottaggio riguarda il compagno di Destro in attacco: Shomurodov è in pole su Pjaca e Pandev, grande ex di giornata".