GdS – Inter-Genoa, le pagelle: Lukaku gioca per tutti, Eriksen essenziale. Il voto più basso…

Le pagelle de' La Gazzetta dello Sport con l'analisi delle prestazioni dei calciatori dell'Inter dopo il successo contro il Genoa

Sblocca il risultato dopo 32 secondi ed entra anche nei gol di Darmian e Sanchez. Per La Gazzetta dello Sport il migliore dell'Inter nel successo per 3-0 sul Genoa è Romelu Lukaku: "La specialità della casa si vede già all'inizio, con la rete del vantaggio dopo 32 secondi. Ci prova altre volte ma Perin è attento, allora manda in gol Darmian ed è importante anche nella scena del tris. Gioca per tutti".