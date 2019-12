Pedullà: “Genoa imbarazzante: se l’Inter avesse giocato con la Primavera…”

INTER CON IL PILOTA AUTOMATICO – “C’è Gagliardini e non il baby Agoume, a completare la difesa a tre Bastoni piuttosto che Godin. Ma l’autostima che Conte ha trasmesso porta a pensare che anche il magazziniere – con tutto il rispetto – potrebbe cavarsela da esterno basso o alto. Talmente imbarazzante, il Genoa, da non riuscire a rimediare quattro passaggi di fila, roba inconcepibile non soltanto in Serie A. La mania del fraseggio per un qualcosa di improponibile se non riesci a portare il pallone da tre metri a tre metri. Qui non è questione di tecnica, il Genoa succube e basta, allo sbando. Al 31′ Cassata è sanguinoso in uscita, perde un pallone comodo comodo; Lukaku aziona Candreva a destra per un cross morbido e il relativo impatto aereo di quel colosso di Romelu, direzione angolino destro. Quando piove, grandina, ma per il Genoa già nevicava, così il raddoppio arriva due minuti dopo: al “prego, si accomodi”, specialità della casa, uno scherzetto per Lukaku appoggiare per Gagliardini (liberissimo): il 2-0 in automatico”.

FOCUS SU BORJA VALERO – “ C’è un dato che sintetizza questo Genoa: il primo tiro in porta è di Sanabria dopo un’ora, quando il 3-0 nerazzurro non si è materializzato ma è scritto. L’irruzione di un allupato Gagliardini, Esposito che trasforma, il poker di Lukaku con un colpo da maestro. Ma vorremmo aggiungere tante altre cose: per esempio, un Borja Valero lucido come nei suoi giorni più belli. Sebastiano che si diverte e che confessa “non ho dormito sapendo di essere titolare” è la sintesi di una sinfonia complessiva che non trascura i dettagli anche quando l’emergenza ti inchioda. Lo spezzone di Sensi è un messaggio: stanno tornando gli intoccabili, avranno più fame di prima. E la prossima sarà, per l’Inter, la partita più importante dell’anno. Come sempre”.