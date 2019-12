Verso Inter-Genoa, Thiago Motta recupera tre giocatori assenti nel derby con la Sampdoria

L’ultima rifinitura regala sorrisi all’allenatore del Genoa Thiago Motta, che recupera Favilli e Sturaro, entrambi indisponibili per il derby di sabato scorso ma regolarmente convocati per la gara di domani a San Siro contro l’Inter. L’attaccante ed il centrocampista si vanno così ad aggiungere ad Agudelo, al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica, nella lista dei 22 convocati che proveranno a sfatare il tabù trasferta. Mai in questo campionato infatti il Grifone è riuscito a vincere lontano dal Ferraris. Per la gara con l’Inter, dunque assenti gli infortunati Zapata, Kouamé e Lerager oltre allo squalificato Pandev. Non convocati, ma per scelta tecnica, Saponara, Gumus e Barreca.

(ANSA)