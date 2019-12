Inter-Genoa, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

L’Inter ha vinto 4-0 la partita del Meazza contro il Genoa e chiude così prima in classifica il 2019, a pari punti con la Juventus. E’ stata una festa per tanti tifosi nerazzurri arrivati a San Siro per la partita che porta alla pausa natalizia del campionato. Come sempre hanno risposto in molti all’appello di Conte che già alla vigilia diceva che avrebbe potuto contare sull’appoggio del popolo interista. Ed è stato accontentato anche stavolta: in tribuna sono arrivati 57.490 spettatori.

(Fonte: FCINTER1908.IT)