Inter-Genoa, risposta entusiasta dei tifosi: si va verso quota 30mila spettatori

Riparte oggi il campionato di Serie A: i campioni d'Italia in carica debuttano di fronte al pubblico amico

L'attesa è finalmente terminata: la Serie A riparte oggi con il programma della prima giornata. L'Inter, campione d'Italia in carica, apre la stagione 2021/22 ospitando a San Siro il Genoa. I tifosi nerazzurri potranno finalmente riabbracciare i propri beniamini, e la vendita dei biglietti procede a gonfie vele. Così scrive Tuttosport: "Saranno quasi 30mila i tifosi sugli spalti di San Siro dopo un anno e mezzo di ‘porte chiuse’ o semichiuse con al massimo mille spettatori. Ieri è stata superata la quota di 25mila biglietti acquistati in prevendita. La società prevede la vendita di qualche migliaia di altri tagliandi oggi prima del via".