GdS – Inter, gesto folle di Sanchez: addio in estate? La reazione di Inzaghi…

Il quotidiano attacca il cileno dopo l'espulsione ad Anfield: la permanenza in nerazzurro dell'attaccante si complica

Una vittoria che lascia un po' di amaro in bocca. C'è un po' di rammarico in casa Inter per quello che poteva essere e che non è stato dopo il successo per 1-0 di Anfield . Il sogno di rimonta dei nerazzurri, dopo lo 0-2 dell'andata a San Siro, è svanito dopo l'espulsione di Sanchez.

"Addio Sanchez, invece, è l’uomo che si è giocato male il jolly e ha bruciato una torta che era stata preparata in cucina nel migliore dei modi. E no, non basta la voglia, l’impegno, il carattere. Serve dosare le forza, scegliere modi e tempi. Il cileno ha girato a vuoto a lungo. Poi ha pure peggiorato la situazione. E ora, hai voglia a lamentarsi dello scarso impiego. Hai voglia a mettere il muso in allenamento, hai voglia a prendere male le esclusioni. Quella di Anfield rischia di essere la pietra tombale sul suo futuro nerazzurro, che era già in bilico prima di ieri, ora lo è a maggior ragione. In estate le strade sue e dell’Inter con ogni probabilità si separeranno. La società ha altre idee per l’attacco. E certo il cileno, al netto del mese di fuoco vissuto a gennaio, non sta certo facendo molto per far cambiare idea a chi gli sta intorno".