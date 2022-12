GdS – Inter, c’è un giocatore che può diventare la sorpresa di primavera

"Il re magione di Simone Inzaghi si chiama Romelu Lukaku. È quello che più può cambiare faccia all’Inter portando in dote i gol che servono per risalire". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Romelu Lukaku, pronto a dimenticare un 2022 negativo e rialzare la testa in ottica 2023: