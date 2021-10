TS – Inter, chi sono i giocatori che più di tutti fanno divertire i compagni

Scherzi e battute che hanno aiutato i nerazzurri a superare anche le difficoltà estive dopo le cessioni illustri

Uniti in campo e fuori. È l'anima del gruppo una delle forze dell'Inter di Simone Inzaghi quest’anno e anche i recenti episodi lo sottolineano. La sosta all’autogrill di Fiorenzuola dopo la vittoria in rimonta col Sassuolo per far rifornimento di snack lo testimonia, come sottolineato oggi da Tuttosport: “Si tratta di piccole abitudini che aiutano a tenere alto l’umore di una squadra. Non è un caso che siano proprio Barella e Brozovic i protagonisti di queste simpatiche divagazioni gastronomiche lungo le autostrade. I due centrocampisti sono i nerazzurri che più di tutti fanno divertire i compagni ad Appiano Gentile o durante i ritiri, come confermano anche le gag pubblicate sui rispettivi profili social. Scherzi e battute che hanno aiutato i Campioni d'Italia a voltare pagina dopo le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, senza soffermarsi sul pensiero della partenza di due giocatori fortissimi”, si legge.