Il Giornale – Inter, problema nella testa prima che nelle gambe. Inzaghi al bivio

Il quotidiano nazionale parla del momento nerazzurro, l'inversione di tendenza in attacco e le scelte che dovrà fare il tecnico

Cosa ha perso l'Inter in questo periodo? Il Giornale associa tutto alla perdita di brillantezza a livello fisico della squadra di Inzaghi. E poi ci sono i cambi che non hanno reso quanto si pensava. Per la quarta partita senza gol, questa volta sono mancati anche i tiri in porta e le occasioni sono state rare. Due "su cross di Perisic e Dumfries, deviati da Romagnoli e Kalulu. Maignan ha tremato solo sull’affondo di Lautaro che gli ha pestato (senza danni) il polso sinistro operato a suo tempo. Adesso anche Simone Inzaghi è dinanzi a un bivio: e cioè procedere a rinfrescare i ranghi per Salerno prima di volare verso Liverpool, atto della Champions, oppure procedere con opposta scelta? Il riposo parziale di Genova, per Lautaro, non ha portato molti frutti. Forse è altrove il problema. Nella testa prima che nelle gambe", si legge nell'articolo del quotidiano.