Barbano (CdS): “Conte? L’Inter ha allontanato da Appiano i giornalisti che…”

Tra le righe del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, vicedirettore del giornale, ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bologna, non risparmiando critiche a Conte e alla società:

“Che senso ha parlare di pacchetto preconfezionato? Conte è da sempre uno di quegli allenatori che vorrebbe plasmare l’intero capitale umano della squadra. Per questo ha scartato Perisic, inidoneo al suo 3-5-2, e ha rifiutato Icardi e Nainggolan, giudicati poco governabili. Però la società lo ha assecondato in tutte le sue pretese, i suoi veti e anche i suoi vezzi e le sue ripicche, come quella di lasciare per mesi fuori dalla Pinetina i giornalisti che osano criticarlo (…). Le rivoluzioni pretendono di bruciare i tempi, ma hanno costi esagerati e avanzamenti apparenti, a cui seguono arretramenti uguali e contrari. E soprattutto le rivoluzioni non sono attrezzate per la gestione degli imprevisti. Marotta, che lo sa, stavolta lo spieghi a Conte. E non si faccia convincere“.

(Fonte: Corriere dello Sport)