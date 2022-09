TS – Inter, sono giorni difficili per Zhang. “Steven contestato da ultrà e creditori”

"Il 26 ottobre Steven Zhang taglierà il traguardo dei 4 anni di presidenza. Avrà poco da festeggiare. Sono giorni difficili per il presidente, contestato dagli ultrà e - soprattutto - inseguito dai creditori". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quanto sta accadendo all'Inter e a Zhang. Il quotidiano evidenzia quanto riportato ieri da Milano Finanza, ossia che un gruppo di banche cinesi ha presentato istanza per annullare il verbale del CdA dell'Inter che stabilisce che Zhang non riceve compensi per l'incarico da amministratore del club. "Obiettivo (nell’udienza firmata per l’8 marzo) è recuperare i circa 250 milioni di prestiti e un’obbligazione per l’accordo tra la stessa China Construction Bank e la Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang", spiega Tuttosport.