Inter, è il giorno di Darmian. Ranocchia e Skriniar restano, per Pirola prestito in Serie B

Ultimi giorni di mercato per l’Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla difesa nerazzurra: “Darmian dentro, Skriniar e Ranocchia pure. La difesa dell’Inter non dovrebbe dunque subire grandi stravolgimenti negli ultimi giorni di mercato (partirà in prestito in B il giovane Pirola).

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per lo sbarco a Milano di Matteo Darmian: col Parma l’intesa c’è da mesi (2.5 milioni), idem col giocatore (2 milioni per 4 anni); la sensazione è che l’Inter voglia definire gli ultimi dettagli prima della giornata di campionato che vedrà i gialloblù emiliani impegnati domani pomeriggio al Tardini contro il Verona, onde evitare eventuali problemi fisici per l’ex giocatore di Torino e Manchester United“.