In attesa di ufficializzare altre operazioni in entrata e in uscita, l’Inter registra una nuova cessione a titolo definitivo: i nerazzurri hanno infatti incassato 400mila euro dalla Sampdoria per Felice D’Amico, esterno offensivo classe 2000 ceduto la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto. I blucerchiati si impegneranno a versare anche una percentuale in caso di futura rivendita del giocatore.