Inter, largo ai giovani: tre dei sei 2002 ad aver debuttato in Serie A sono nerazzurri

L’Inter sta confermando con i fatti di credere fortemente nei proprio giovani: contro la Spal è toccato al difensore classe 2002 Lorenzo Pirola esordire in Serie A, ripercorrendo le orme dei coetanei Sebastiano Esposito e Lucien Agoume. Il club nerazzurro si conferma in tal senso il club più virtuoso: dei sei ragazzi nati nel 2002 che in questa stagione hanno potuto debuttare in Serie A, ben tre arrivano da Appiano Gentile. Con loro anche Traore dell’Atalanta, Papetti del Brescia e Baldursson del Bologna.