Pardo: “Inter, ecco cosa ci dice il girone d’andata. Lukaku? Bastava un abbonamento per…”

Ospite di Pressing, Pierluigi Pardo ha parlato del cammino dell’Inter di Conte: “Oggi è tempo di bilanci e il girone d’andata ci dice che quella dell’Inter è una storia di successo. Cosa succederà alla fine ce lo dirà anche il mercato, bisogna sottolineare che l’Inter non è stata nemmeno troppo fortunata. Sono state fatte cessioni non semplici, ma hanno trovato soluzioni enormi: i due davanti sono incredibili. Lukaku? Bastava abbonarsi ad uno dei canali che trasmettono partite di calcio internazionali per capire di che giocatore si parla. Non va giudicato soltanto per i gol, ma di gol ne ha fatti comunque tantissimi.