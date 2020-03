Inter, Giroud chiede un triennale: due i motivi che possono convincere Marotta a dire sì

L’intervista rilasciata ieri da Olivier Giroud ha riacceso le voci su un suo trasferimento all’Inter. Secondo Tuttosport le parti hanno recentemente avuto dei nuovi contatti, e l’operazione potrebbe chiudersi in estate per due motivi: “Giroud non ha per nulla archiviato il file che porta all’Inter e l’Inter ha fatto altrettanto, come provano i continui contatti tra le parti pure nell’ultima settimana. Il francese, che non rinnoverà di un anno con il Chelsea, chiede un triennale. Non poco per un giocatore che a settembre ne compirà 34. Però ci sono due buoni motivi per cui Marotta può dire sì. Il primo è legato al posticipo degli Europei al 2021: l’Inter troverà un vice Lukaku motivatissimo per difendere il posto in Nazionale. Il secondo è dato dal fattore Conte: pur di ricongiungersi con l’allenatore avuto al Chelsea (che, come ammesso dal francese, a gennaio l’ha chiamato per illustrargli il progetto), Giroud potrebbe anche accettare un biennale con opzione“.