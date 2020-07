Giudice Sportivo, sesta ammonizione per Conte: Inter, nessuno squalificato. L’Atalanta…

La Lega di Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo i due anticipi Inter-Napoli e Parma-Atalanta della 37° giornata. Sesta ammonizione per Antonio Conte, mentre sono finiti sul taccuino dell’arbitro Valeri anche Sanchez (seconda sanzione), Biraghi (terza), Brozovic (ottava) e Barella (undicesima).

Nessuno squalificato in casa nerazzurra in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta. Gasperini potrà contare su tutti gli effettivi, al netto degli infortuni: nessuno stop in casa orobica da parte del Giudice Sportivo.