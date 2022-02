Inter, gli auguri a Mihajlovic per i 53 anni: “Forza, determinazione, qualità e spirito guerriero”

Il messaggio di auguri dell'Inter per Sinisa Mihajlovic nel giorno del cinquantatreesimo compleanno dell'ex difensore nerazzurro

In due stagioni all'Inter, dal 2004 al 2006, ha collezionato 42 presenze e segnato 7 gol mettendo in campo forza, determinazione, qualità e spirito guerriero e dando un contributo determinante nella conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Altrettante le stagioni sulla panchina nerazzurra da vice di Roberto Mancini, per un totale di sette trofei conquistati in nerazzurro.