TS – Inter, ora Godin è un titolarissimo: Conte in Europa non ha mai rinunciato a lui

Diego Godin

, quella di un calciatore arrivato per giocare, finito in panchina, forse anche sul mercato e ora un titolarissimo di

Antonio Conte

. Ora, quando c’è una finale da conquistare, una coppa da alzare al cielo. Gioca lui che con l’Atletico Madrid di Europa League ne ha vinte due. Insomma quando il gioco si fa duro entra lui, Godin, si fa da parte

Milan Skriniar

. Una scelta che sta pagando. E’ venuta fuori la sua esperienza? Conte non ha mai rinunciato a lui in questa Europa League: quattro su quattro, tutte per novanta minuti più recupero. Cinque su sei anche nella lontana Champions League. Rispetto a prima, a inizio stagione ora «gioco in maniera diversa, sono entrato nelle idee del mister, ora so quello che chiede, è un modo diverso di stare in campo rispetto a quello con Atletico o Nazionale». E’ tutto diverso”.