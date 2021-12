Inter macchina da gol, nel mirino quota 100: traguardo a portata di mano

I nerazzurri di Simone Inzaghi, leader della classifica, affrontano questa sera il fanalino di coda Salernitana

Capolista contro fanalino di coda: va in scena questa sera la sfida tra gli estremi della classifica di Serie A, Inter e Salernitana. Così scrive Tuttosport: "L'Inter vuole regalarsi una notte in fuga. Stando ai 32 punti di distacco dalla Salernitana, non dovrebbe essere un'impresa anche perché Simone Inzaghi, nelle trasferte con le neopromosse, è stato finora chirurgico regolando con un doppio 0-2 Empoli e Venezia. Dovesse l'Inter concedere il tris, brinderebbe al record dei cento gol in un anno solare (i nerazzurri sono a 98) entrando - molto probabilmente insieme all'Atalanta che è già a 99 - in un club davvero esclusivo, considerato che nella storia della Serie A ci sono riuscite soltanto Milan (105 gol nel 1949 e 120 nel 1950), Torino (111 gol nel 1947 e 114 nel 1948) e Juventus (100 nel 1933)".