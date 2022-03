CdS – Inter, Gosens arma in più per Inzaghi: il tedesco ha già segnato ad Anfield

L'esterno tedesco partirà dalla panchina contro i Reds e potrebbe tornare utile a gara in corso

Robin Gosens sta proseguendo il suo inserimento all'Inter. Venerdì il primo assist alla prima gara al Meazza e tanti sorrisi per essersi messo alle spalle i problemi fisici dell'ultimo anno. Nella sua testa c'è la possibilità di scendere in campo ad Anfield, molto probabilmente a gara in corso, considerando il recupero di Perisic. Il tedesco sa come si fa male al Liverpool, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Anfield: uno dei templi del calcio in Inghilterra, ma ritenuto tale anche nel mondo. Sono sei i giocatori interisti ad aver già calcato quel mitico il terreno di gioco, compreso Kolarov, fuori dalla lista Uefa e di fatto ai margini anche in campionato. Di questi, soltanto due sono riusciti a vincere a Liverpool: Darmian (con il Manchester United) e Gosens. E solo quest’ultimo ci ha addirittura segnato, firmando una delle storiche imprese dell’Atalanta in Champions.