Inter, Gosens in cerca di riscatto: “Doppia missione, ora i 50 giorni decisivi”

La doppia missione di Robin Gosens all’Inter. Possibile chance dall’inizio in vista per il tedesco questa sera contro il Bayern Monaco, nel match d’esordio dei nerazzurri in Champions League. Simone Inzaghi è pronto a rilanciarlo sulla fascia sinistra e attende risposte importanti dall’ex Atalanta. Così calciomercato.com sul giocatore, tra campo e mercato.

“L'obiettivo è quello di scalare le gerarchie, che al momento lo vedono dietro a Dimarco e Darmian, che ha giocato dal 1' il derby contro il Milan. I prossimi 50 giorni saranno decisi per capire il suo futuro: deve giocare con continuità per provare a conquistare un posto tra i convocati per il Mondiale, come gli ha confessato il ct tedesco Hansi Flick, E per allontanare le voci di un addio. L'Inter, a due giorni dalla deadline, era pronto a cederlo al Bayer Leverkusen, con il quale però non è stato trovato l'accordo economico (i tedeschi non hanno aperto al prestito con obbligo), ora che è rimasto e si è confrontato con Inzaghi si aspetta delle risposte. In casa nerazzurra tutti vogliono il Gosens di Bergamo, quello che ha convinto Marotta a investire 25 milioni di euro tra prestito e riscatto. Quell'esterno che mezz'Europa voleva”, si legge.